قطر وحدها تتحرك لإنقاذ نظام الملالي

القاهرة (مواقع إخبارية)

صمت قطر آذانها عن الضغوط الأميركية والخليجية ضد إيران وتدخلاتها في المنطقة من خلال أذرعها الإرهابية، وعمدت إلى الارتماء أكثر في أحضانها عبر مزيد من الاتفاقيات، آخرها توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون في الخدمات البريدية والتجارة الإلكترونية. وأشار موقع «فرارو» الإيراني، إلى أن هذا الاتفاق الثنائي الذي أبرمته كل من شركة «تبياكس» (أول مشغل بريدي خاص في إيران) وشركة بريد قطر الحكومية، بحضور كل من مديري الشركتين مهرداد فاخر ومحمد النعيمي بالدوحة، من شأنه أن يفتح الباب أمام زيادة معدلات التجارة عبر الإنترنت بين البلدين، وكذلك متابعة مسارات الواردات والصادرات البحرية والجوية.

وكشف الموقع الإيراني عن سعي الدوحة لإقامة شبكة بريدية سريعة مع طهران، معتبراً أن هذا الأمر يتيح لطهران التواصل مع الشبكات البريدية الأخرى حول العالم، وهو ما يعد بمثابة طوق نجاة من الدوحة للنظام الإيراني، في ظل محاولات تحجيم أنشطته التخريبية بالمنطقة، وتدخله في الشؤون العربية، لاسيما من جانب الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وفرضت عقوبات جديدة على النظام الإيراني وميليشياته.