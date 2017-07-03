ميسي يشكر ضيوف حفل «ليلة العمر»

بوينس آيرس (د ب أ)

بعث الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة شكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكل من حضروا حفل زفافه على صديقته، وأم طفليه، أنتونيلا روكوزو في مدينة روساريو الأرجنتينية، وذلك في حفل زفاف ضخم شهد حضور عدد كبير من المدعوين البارزين من كل أنحاء العالم. وكتب ميسي عبر صفحته على شبكة «فيسبوك»، تحت صورة تجمعه مع زوجته وطفله تياجو أربعة أعوام وماتيو الذي يبلغ من العمر عاماً ونصف العام «شكراً لكم جميعاً على الانضمام لنا في هذا اليوم الاستثنائي».

كما كتبت روكوزو عبر فيسبوك «زوجي شكراً لكل عائلتنا وأصدقائنا على الانضمام لنا».

وفي إحدى قاعات فندق «بولمان سيتي سنتر» في روساريو، التي تبعد عن العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بنحو 300 كيلومتر، عقد ميسي قرانه على صديقة الطفولة أنتونيلا التي ارتبط بعلاقة حب معها منذ سنوات طويلة. وبعد نصف ساعة من الزفاف، سار الزوجان على البساط الأحمر مع توجيه التحية لأكثر من 150 صحفياً ومصوراً حصلوا على تصاريح لتغطية أحداث الحفل. وارتسمت الابتسامة على وجه العروسين خلال تحية رجال الإعلام والصحافة.

وشهد الحفل حضور 260 مدعواً من مختلف أنحاء العالم، ومن بينهم عدد كبير من نجوم كرة القدم البارزين.