ميسي يشكر ضيوف حفل «ليلة العمر»

بوينس آيرس (د ب أ)
بعث الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة شكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكل من حضروا حفل زفافه على صديقته، وأم طفليه، أنتونيلا روكوزو في مدينة روساريو الأرجنتينية، وذلك في حفل زفاف ضخم شهد حضور عدد كبير من المدعوين البارزين من كل أنحاء العالم. وكتب ميسي عبر صفحته على شبكة «فيسبوك»، تحت صورة تجمعه مع زوجته وطفله تياجو أربعة أعوام وماتيو الذي يبلغ من العمر عاماً ونصف العام «شكراً لكم جميعاً على الانضمام لنا في هذا اليوم الاستثنائي».
كما كتبت روكوزو عبر فيسبوك «زوجي شكراً لكل عائلتنا وأصدقائنا على الانضمام لنا».
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وشهد الحفل حضور 260 مدعواً من مختلف أنحاء العالم، ومن بينهم عدد كبير من نجوم كرة القدم البارزين.
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