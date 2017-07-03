الفائزون: «الاتحاد» تساهم في صناعة الإنجازات برسائل التحفيز

شهدت النسخة الثانية من الاستفتاء الذي أجرته «الاتحاد» في كل الألعاب للعام الثاني على التوالي، بمشاركة 500 شخصية رياضية وإعلامية من مسؤولين بالاتحادات الرياضية والأندية، وأيضاً عدد كبير من اللاعبين في مختلف الألعاب ومدربين وإداريين وعدد من الإعلاميين، ردة فعل واسعة للفائزين العشرة في الاستفتاء.

ويأتي الاستفتاء من منطلق رسالة «الاتحاد» لتحفيز جميع الرياضيين والتطلع لما هو أفضل من أجل الفوز بالبطولات والميداليات في كل البطولات ورفع علم الدولة في المحافل الخارجية.

وفاز في النسخة الثانية 10 رياضيين يتقدمهم فيصل الكتبي بطل الجو جيتسو، والرامي الذهبي سيف بن فطيس، والموهوب خالد خليل في ألعاب القوي، والسباح الواعد يعقوب السعدي، واحتفظ يوسف ميرزا بطل الدراجات باللقب للعام الثاني على التوالي، وهو ما حدث مع سعيد مبارك لاعب كرة السلة، فيما دخل القائمة للمرة الأولى طارق شاهين لاعب الشارقة لكرة اليد وعامر غلام لاعب الكرة الطائرة وظهر في الكادر راشد عبدالحميد نجم كرة الطاولة، وخليفة العبار بطل الكاراتيه.

وأعرب جميع الفائزين عن سعادتهم بالفوز في النسخة الثانية، مؤكدين أنه رسالة تحفيزية لكل الرياضيين من أجل الفوز بالبطولات ورفع علم الدولة في المحافل الرياضية، وهي الرسالة التي يتطلع إليها جميع الرياضيين من وسائل الإعلام للمساهمة في صناعة الإنجاز.

طارق شاهين