الهاشمي: الجو جيتسو الرقم الصعب في رياضة الإمارات

أمين الدوبلي (أبوظبي)

هنأ عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو البطل فيصل الكتبي باكتساحه للترشيحات في استفتاء «الاتحاد» السنوي كأفضل لاعب في الدولة ونجم الموسم في كل الألعاب، وأكد الهاشمي أن فيصل يستحق كل التكريم لأنه رياضي محترف بكل معاني الكلمة، يقدم تجربة فريدة من نوعها، حيث يتدرب يومياً بمعدل 4 أو 5 ساعات على 3 فترات في لعبة قتالية، سواء كان تحت إشراف المدرب أو بمفرده، ويفرض على نفسه طقوساً يومية يصعب على 99% من الرياضيين في الدولة أن يتحملوها، ويملك شخصية قيادية ومؤثرة بين زملائه اللاعبين باعتباره قائد المنتخب الوطني، كما أنه لم يهمل التعليم يوما بل يحافظ على فرصه فيه، فضلاً على أنه يعمل بإحدى المؤسسات المهمة بالدولة، وإلى جانب كل هذا حقق للإمارات الكثير من الإنجازات التي تفخر بها لعبة الجو جيتسو، وكل الألعاب الفردية والقتالية.

وقال الهاشمي في تعليقه على الإنجاز الجديد الذي حققه الكتبي: «ليس من السهل أن تصنع بطلاً للعالم في أي رياضة، لأن ذلك يتطلب جهداً تراكمياً على مدار سنوات طويلة، ويكفي أن نعلم بأن فيصل فاز بذهبية العالم في الحزام الأبيض، وذهبية العالم في الحزام الأزرق، وذهبية العالم في الحزام البنفسجي، والبني، ثم الأسود في بطولة العالم العام الماضي ببولندا، ويحافظ على نفسه كرياضي منضبط منذ أكثر من 16 سنة وحتى الآن، كما أنه يملك طموحات كبيرة للمستقبل مع زملائه، ويمكن اعتباره قدوة ونموذج مثالي لكل رياضي يبحث عن الإنجازات».

ويؤكد الهاشمي: الجو جيتسو باتت الرقم الصعب في رياضة الإمارات لأنها بالأمس القريب فازت بلقب شخصية العام في الاستفتاء الذي أجراته جريدة «الاتحاد»، وحصلت اللعبة على لقب نجم الموسم لأفضل رياضي، ودون شك الإنجازات التي يحققها فيصل الكتبي وتحققها اللعبة تحسب لكل الألعاب الفردية، والقتالية، وللرياضة بصفة عامة، ونحن سعداء بهذا التكريم الكبير للاعبنا فيصل الكتبي ونقول بأننا ننتظر منه الكثير في المستقبل، ونملك نجوماً يملكون مؤهلات نجومية الموسم المقبل منهم يحيى الحمادي، ومحمد القبيسي، وطالب الكربي، وإبراهيم الحوسني، ومبارك عمرو، وزايد الكعبي، وخلفان بالهول، وزايد المنصوري، وعمر الفضلي، وخليفة الكعبي، وخليفة البلوشي، وعبيد النعيمي، حميد ياسر، ومحمد الدرمكي، وغيرهم كثيرين من الأبطال في مختلف الفئات والمراحل هي عنصر تميز الجو جيتسو التي لا تعتمد على نجم أو بطل واحد، لكنه أصبح يملك المئات من الأبطال القادرين على تحقيق إنجازات قارية وعالمية.

وأكد الهاشمي أن أي إنجاز يتحقق يعد نتيجة طبيعية لجهد جماعي في الاتحاد من مسؤولين لمجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمدربين، واللاعبين، ولولا أننا نملك منافسين أقوياء لفيصل في المنتخب والتدريبات لما حافظ على مستواه وطوره بهذا الشكل، وبالتالي فالإنجاز يحسب للجميع، ونحن دائماً نقول بأن روح الفريق هي التي تغلف كل تتويج، ومن المكتسبات التي نرصدها أيضاً أن المجتمع بدأ يتفاعل بقوة مع رياضتنا من خلال الرسائل الإعلامية التي تصل لكل الفئات من خلال رياضتنا.