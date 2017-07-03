وفد «أبوظبي الرياضي» إلى بكين لدراسة «التجربة الصينية»

أبوظبي (الاتحاد)

غادر وفد مجلس أبوظبي الرياضي إلى العاصمة الصينية بكين، وذلك بدعوة من السفارة الصينية لدى الدولة والجامعة الرياضية BSU؛ بهدف تحقيق الشراكات المهمة مع المؤسسات الرياضية الدولية، والاطلاع على التجربة الصينية في إعداد الرياضيين للمشاركة في مختلف البطولات والتجمعات الرياضية والمنافسة عليها، إلى جانب قضاء فترة معايشة لمدة أسبوع كامل للتعرف إلى آلية العمل لدى جامعة BSU المتخصصة في تأهيل الكوادر الرياضية من إداريين ولاعبين.

وضم الوفد نصر خميس الجنيبي وفيصل الحمادي من مجلس أبوظبي الرياضي، وناصر المنصوري من فريق الوحدة للسباحة، وسلطان عبدالله الكمالي وحمدان محمد البلوشي من فريق العين للسباحة، وأحمد المشجري لاعب فريق الجزيرة للجودو، وراشد الحوسني وزايد النقبي لاعبي فريق الوحدة للجودو.

وتأتي هذه الزيارة ضمن مساعي مجلس أبوظبي الرياضي الهادفة لتكوين قاعدة متينة للاعبين الناشئين والشباب بأندية أبوظبي من خلال الاطلاع على الخبرات العالمية لجامعة BSU، التي تعد من الجامعات الرياضية العريقة والتي تخرج منها مجموعة كبيرة من الأبطال الصينيين بمختلف الألعاب.

من جهته، أكد طلال الهاشمي، مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، أهمية الزيارة والمعايشة الفنية لبعثة رياضيي أندية أبوظبي، التي تضم مجموعة من اللاعبين والإداريين للاطلاع على التجربة الصينية في إعداد وتأهيل اللاعبين والإداريين العاملين في المجال الرياضي.

وأوضح الهاشمي أن مجلس أبوظبي الرياضي يولي أهمية كبيرة لمتابعة منظومة عمل الجامعات الرياضية المتقدمة من أجل دعم برامج التطوير والتنمية في عمل أندية أبوظبي على مستوى كل الألعاب، منوهاً بأن التجربة الصينية غنية عن التعريف، خصوصاً على صعيد تطوير الرياضيين، لافتاً إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي يتطلع للاستفادة من هذه التجربة لدعم خبرات لاعبي وإداريي أندية أبوظبي، بما يتماشى مع خططه الهادفة لتطوير المنظومة الرياضية.