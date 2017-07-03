6 لاعبين يتصدرون «دولية الشارقة للشطرنج الكلاسيكي»

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت منافسات بطولتي صيف الشارقة للمصنفين الدوليين تحت 1500 والبطولة الدولية المفتوحة لجميع الفئات والأعمار، واللتان ينظمهما نادي الشارقة الثقافي للشطرنج حتى السابع من يوليو الجاري، بمشاركة 165 لاعباً ولاعبة يمثلون 21 دولة، يتنافسون في جوائز البطولة البالغة 20 ألف درهم، من بينهم 13 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية.

كان علي سعيد أبو خليل مستشار مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج قد أعطى شارة البدء لانطلاق الجولة الأولى، في حضور سلطان علي الطاهر عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي، بجانب اللاعبين وأولياء الأمور.

وأسفرت نتائج الجولة الثالثة من البطولة الدولية عن تصدر 6 لاعبين برصيد ثلاث نقاط كاملة، وهم الدولي السوري عبد القادر الريس، والدوليان الفلبينيان أنتونيو مولينا وفارنسيس ايروين ومرشح أستاذ دولي الإماراتي عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة والأرميني الناشئ إدوارد هاكوبيان والهندي ساسي كومار، ويأتي في المركز الثاني برصيد 2.5 نقطة، الدوليان الإماراتيان سعيد طارق الطاهر لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وسلطان الدرمكي لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة.

وأسفرت نتائج الجولة الثالثة من بطولة المصنفين تحت 1500 عن تصدر تسعة لاعبين برصيد ثلاث نقاط، وهم الهندي أميت سالفي، والفلسطيني علي صايل، ولاعب نادي الشارقة عبد العزيز صالح، ولاعبة نادي فتيات الشارقة فاطمة سيف، والأميركي محمد خضريان، والمصري أحمد إكرام، والهندي جورج ماثيو، ولاعبة نادي فتيات الشارقة حنان خليل، والهندي هاري هاران، وحلّ بالمركز الثاني سبعة لاعبين برصيد نقطتين ونصف النقطة، وهم الهندي شارجيل دالفي، والإماراتي سعيد عمر، ولاعب نادي الشارقة سالم عبد الرحيم، ولاعب نادي الفجيرة صالح جاسم البلوشي، والمصريان أحمد عطية ومحمود عطية، ولاعب نادي أبوظبي سيف الدرمكي.

ويلتقي في الجولة الرابعة من بطولة صيف الشارقة الدولية المفتوحة، على الطاولة الأولى الدولي السوري عبد القادر الريس مع الأستاذ الاتحادي أنتونيو مولينا، وعلى الطاولة الثانية يلتقي مرشح الأستاذ الدولي الإماراتي عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي مع الفلبيني الدولي فرانسيس إيروين، وعلى الطاولة الثالثة يلتقي الدولي الأرميني إدوارد هاكوبيان مع الدولي الهندي ساسي كومار، وعلى الطاولة الرابعة يلتقي الدولي سعيد الطاهر لاعب نادي الشارقة مع الدولي سلطان الدرمكي لاعب نادي أبوظبي، وعلى الطاولة السادسة يلتقي الدولي الفلبيني سان جوان دينيس مع مواطنه دانييلو ريس، وعلى الطاولة السادسة يلتقي الدولي العراقي ضياء الصندوق مع الدولي الفلبيني روكي بابالان، وعلى الطاولة السابعة يلتقي الدولي الإماراتي حمد عصام حوير لاعب نادي الشارقة مع الأستاذ الاتحادي اللبناني عبدو سوموف.

أما في بطولة المصنفين تحت 1500، فيلتقي على الطاولة الأولى المصري إكرام أحمد مع الهندي هاري هاران، وعلى الطاولة الثانية تلتقي حنان خليل مع أميت سالفي، وعلى الطاولة الثالثة تلتقي فاطمة سيف مع محمد خضريان، وعلى الطاولة الرابعة يلتقي جورج ماثيو مع علي صايل، وعلى الطاولة الخامسة يلتقي سالم عبد الرحيم مع عبدالعزيز صالح.