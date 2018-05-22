القوات البحرية في الحديدة تنتفض ضد الحوثيين



تاريخ النشر: الأربعاء 23 مايو 2018 عدن (الاتحاد) تشهد محافظة الحديدة توتراً كبيراً بين قوات الكلية البحرية وميليشيات الحوثي، تطورت إلى اشتباكات بين الطرفين، خلفت جرحى في صفوف الانقلابيين. وقال مصدر محلي: «إن عدداً من الأطقم العسكرية التابعة للكلية البحرية في الحديدة حاصرت في ساعة متأخرة من أمس الأول مركز شرطة الرازقي بشارع المعدل بالمحافظة عقب قيام أحد القيادات الحوثية بالاعتداء على ضابط في الكلية». وأوضح المصدر أن ضباط البحرية قاموا بالتوجه إلى قسم الشرطة بأكثر من 10 أطقم وحصاره وإخراج زميلهم، موضحاً أن اشتباكات عنيفة اندلعت مع الميليشيات الحوثية الموجودة في مركز الشرطة. وأضاف المصدر أن ضباط البحرية قاموا بضرب المشرف الحوثي، وأخذ أسلحة عدد من الميليشيات الحوثية الموجودة في القسم ومن ثم غادروا، موضحاً أن التوتر ما زال قائماً بين الطرفين. ويعد هذا التمرد الأول ضد الميليشيات الحوثية من قبل جهة عسكرية في محافظة الحديدة التي تشهد تقدماً ميدانياً كبيراً لقوات الشرعية والتحالف العربي في الساحل الغربي.