الكرواتي ميلين يدشن مشواره مع «أبيض الناشئين» استعداداً لـ «الآسيوية»

معتصم عبدالله (دبي)

دشن الكرواتي فيردو ميلين مدرب «أبيض الناشئين» مشواره رسمياً من خلال الإشراف على الحصة التدريبية الأولى للمنتخب أمس بملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد في دبي، والذي يستمر حتى الخميس المقبل، ويعد التجمع الحالي هو الأول لميلين الذي تولى المهمة خلفاً لعبد الرحمن الحداد المدرب المساعد الحالي لأبيض الناشئين. وبدأ ميلين (39 عاماً)، مشواره التدريبي مع فريق زادار لموسمين على التوالي ما بين 2012 إلى 2014 حيث حقق مع الأخير لقب دوري الدرجة الأولى، قبل أن يتولى مهمة تدريب منتخب الشباب الكرواتي تحت 19 عاماً لثلاثة مواسم على التوالي منذ 2014 إلى 2017، حيث قاد الأخير للتأهل لنهائيات أمم أوروبا 2016.

ويستعد أبيض الناشئين لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 16 عاماً، المقررة خلال الفترة من 16 إلى 25 سبتمبر المقبل، حيث وضعت القرعة منتخبنا ضمن المجموعة الخامسة والتي ضمت إلى جانبه اليمن، قطر (المستضيف)، وبنجلاديش، وتم من خلال القرعة توزيع المنتخبات على خمس مجموعات تضم خمسة منتخبات في كل منها، وخمس مجموعات تضم أربعة منتخبات في كل منها، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.