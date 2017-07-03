«اليازية» تحصد ذهبية كأس «أم الإمارات» للقدرة للسيدات

عصام السيد (سردينيا)

أهدت فارسات منتخب الإمارات، والطاقم الفني للفريق، الإنجاز الذي تحقق بلقب بطولة كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات للقدرة إلى القيادة الرشيدة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وإلي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وحققت فارسات الإمارات إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات السابقة في المحافل الدولية، حين سيطرن على المراكز الأولى في سباق كأس «أم الإمارات» لمسافة 120 كلم، CEI «نجمتين».

وتوجت الفارسة اليازية خالد الرميثي على صهوة الجواد «هولو تاريا» بالميدالية الذهبية، ونالت الفارسة علياء أحمد الصبوري على صهوة «شمبرلين» الميدالية الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية للفارسة الإيطالية أزابيلا بونيتو على صهوة «أوتيللو»، فيما حققت الفارسة نوف علي المركز الرابع، والفارسة عائشة درويش الرميثي المركز الخامس من إجمالي 20 فارسة شاركن في السباق. وحقق الفارس الإيطالي كارلو كارتا على صهوة «فرانكو» لقب بطولة كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المفتوح للقدرة لمسافة 120 كلم (نجمتين) CEI، في السباقات التي أقيمت يوم أمس الأول ضمن فعاليات مهرجان سردينيا لسباقات القدرة في إيطاليا برعاية رئيسة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتحت شعار «عالم واحد، 6 قارات، أبوظبي العاصمة».

سيناريو الفوز