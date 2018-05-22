اختراع «الكمان» محاولة لتقليد صوت الإنسان

واشنطن (أ ف ب)

حاولت دراسة جديدة أن تثبت ما كان علماء موسيقى يشتبهون فيه منذ فترة طويلة، من أن الكمان اخترع لتقليد صوت الإنسان، من خلال نماذج صنعت في إيطاليا بين القرنين السادس عشر والثامن عشر.

وطلب علماء من جامعة تايوان من عازف كمان محترف أن يعزف على 15 آلة قديمة، من بينها نموذج عائد إلى عام 1570 من تصميم «أب الكمان»، اندريا ارماتي. وقد استخدمت في التجربة أيضاً ست كمنجات من ماركة «ستراديفاريوس»، وسبع أخرى قديمة مصنوعة في كريمونا وبريشا في إيطاليا، حيث ولد الكمان الحديث.

وقام العلماء بعد ذلك بواسطة برمجية عادية لتحليل الصوت، بمقارنة نوتات الكمان بصوت ثماني نساء وثمانية رجال يلفظون حروفاً إنجليزية.

وتبين أن كمان «ستراديفاريوس» يصدر صوتاً مشابهاً لصوت التينور او الالتو البشري. أما الكمنجات الأقدم فهي قريبة من صوت الباريتون والباص.

وأوضح الباحثون، الذين نشرت دراستهم في مجلة «بروسيدينغز اوف ذي ناشونال اكاديمي اوف ساينسز» الأميركية، «هذه الخصائص قد تفسر تألق كمنجات ستراديفاري». وتابع الباحثون: «الصوت المثالي لكمان في العصر الباروكي كان تقليد صوت الإنسان» من خلال التركيز خصوصاً على المُشَكلات أي الترددات التي يبلغ فيها الصوت مداه الأقصى، موضحين «لقد أثبتنا أن كمنجات كريمونا قادرة على تقليد الخصائص نفسها الموجودة عن منشدين».

ويقول الباحثون: «إن هذا يفسر أن الكمنجات التي صممها انطونيو ستراديفاري في المرحلة الأخيرة من حياته بين العامين 1700 و1720، لا تزال من دون منازع حتى الآن».