«سامسونج» تؤكد إطلاق النسخة المعدلة من «جالاكسي نوت7»

سيول (أ ف ب)

أكدت شركة «سامسونج إلكترونيكس» الكورية الجنوبية أمس، أنها ستعرض النسخة المعدلة من الهاتف الذكي جالاكسي نوت7 للبيع هذا الأسبوع بعد الإحراج الذي تسبب به سحب كل الهواتف من هذا الطراز من العالم العام الماضي، بسبب مخاطر انفجار البطارية. وتكبدت الشركة مليارات الدولارات من الأرباح الفائتة، كما أن مصداقيتها تضررت بشكل كبير بعد سحب الملايين من هذه الهواتف.

وقالت سامسونج، إن الهواتف المعدلة المصنوعة من أجهزة نوت7 التي تم سحبها وغير المختومة، ومكونات غير مستخدمة، مجهزة ببطاريات جديدة.

والنسخة المحدودة من هذا الهاتف (جالاكسي نوت فان إديشن «أف ايه») ستعرض للبيع في كوريا الجنوبية في 7 يوليو، بحسب سامسونج التي أضافت أنها ستبيع 400 ألف هاتف فقط محلياً.

وقالت الشركة إنها ستقرر لاحقاً ما إذا كانت ستطرح الهاتف المعدل للبيع في أماكن أخرى. ويبلغ سعر الهاتف 699 ألف ون (611 دولاراً) محلياً، أدنى بكثير عن سعر النسخة السابقة ويقارب ألف دولار.

وأعيد نحو 3 ملايين هاتف جالاكسي نوت7 إلى الشركة العام الماضي، لكن مجموعات ناشطة، مثل جرينبيس (السلام الأخضر) أعربت عن قلقها حيال الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالبيئة.

وقالت سامسونج في بيان، إن «الإطلاق الأخير لغالاكسي نوت اف.ايه... له معنى كبير بوصفه مشروعاً مراعياً للبيئة قلل من هدر الموارد».