هل تخرج أسطورة «سيارة آبل» إلى النور؟

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أكدت شركة «آبل» اهتمامها بالسيارات المستقلة، إلا أن خبراء عدة يتساءلون عن مشاريعها المحددة في سوق تحتله من الآن أطراف أخرى.

وكان ستيف جوبز، أحد مؤسسي «آبل» الذي توفي العام 2011، فكر سراً بسيارة «آبل» اعتباراً من العام 2008 على ما ذكرت صحف. وتسري تكهنات منذ سنوات حول هذا الموضع، بحيث أصبحت «آبل كار» أشبه بأسطورة، فيكثر الحديث عنها من دون أن يعرف إن كانت سترى النور فعلاً أم لا.

في منتصف يونيو، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة تيم كوك للمرة الأولى اهتمامه بها بقوله: «نركز على أنظمة (القيادة) المستقلة، لأنه المشروع الأهم في الذكاء الصناعي بأشواط».

وحدد يومها ثلاث دعائم سيرتكز عليها مستقبل السيارات، وهي الكهرباء والقيادة الذاتية والتشارك في السيارات التي تمثل سوقاً محتملة ضخمة وفق محللين.