أوروبا ساحة الصيد الجديدة لمستثمري الولايات المتحدة

نيويورك (أ ف ب)

بعد الفراغ من أمر الاستحواذ على العلامات التجارية الأميركية الكبيرة مثل آبل وبيبسي وياهو، تتجه أنظار أصحاب الأسهم النشطين الساعين وراء عوائد كبيرة للأسهم، إلى الشركات الأوروبية مثل نستله.

ويقول غريغوري تاكسين مدير «سبوت لايت أدفيزوري»، وهي شركة استشارات لأصحاب الأسهم إنه «ليس هناك شركة محصنة بشكل حقيقي ضد نشاط أصحاب الأسهم باستثناء ربما الشركات الكبيرة جداً».

ويضيف ديفيد كاتز محامي شركات (واتش تيل وليبتون وروزن & كاتز) أن الأهداف المفضلة للناشطين من أصحاب الأسهم هي «الشركات التي لديها أموال كثيرة لم توزع على المساهمين».

وكشف الملياردير الأميركي دانيل لويب، عن حيازته أسهم بقيمة 3.5 مليارات دولار في شركة نستله ليعكس في الآن ذاته التطلعات الأوروبية لهؤلاء المستثمرين من ذوي المحافظ الممتلئة، والذين يرغبون في استعادة المساهمين السلطة في مواجهة مسيري الشركات.