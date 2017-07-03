«إينوك» تفتتح محطة خدمة جديدة في البرشاء

دبي (الاتحاد)

افتتحت مجموعة «إينوك» محطة خدمة جديدة في منطقة البرشاء جنوب بدبي، وذلك في إطار التزام المجموعة بخططها الاستراتيجية الرامية إلى بناء 54 محطة خدمة بحلول عام 2020.

وتوفر المحطة الجديدة التي تبلغ مساحتها نحو 40 ألف قدم مربعة لعملاء «إينوك» عدة خدمات تسهل تجربتهم في عملية التزود بالوقود، إذ صُممت مداخل ومخارج المحطة حسب لوائح وإرشادات هيئة الطرق والمواصلات في دبي لضمان الدخول والخروج الآمن للمركبات، والحد من تكدس حركة المرور عند الخروج وتخفيف الازدحام داخل المحطة.

وزُودت المحطة بست مضخات جديدة تضم نظام وقود صُمم للحصول على أقصى معدل للتدفق وفقاً لمعايير السلامة المعتمدة لدى «الرابطة الوطنية للوقاية من الحرائق»، وأُخذ زمن الانتظار داخل محطة الخدمة بعين الاعتبار، إذ رُكبت مضخات توزيع مزودة بخراطيم قابلة للسحب لتزود المركبات بالوقود من جانبي المضخة لتقليص زمن الانتظار.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «يأتي افتتاح محطة الخدمة الجديدة في إطار استراتيجيتنا طويلة الأمد تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

كما تأتي رؤيتنا كشركة وطنية للبترول متماشية مع خطة دبي 2021 لتصبح مدينة ذكية ومستدامة لأفراد مبدعين وممكنين، ملؤهم الفخر والسعادة. ونأمل من خلال افتتاح هذه المحطة زيادة شبكة التجزئة الخاصة بنا للاستمرار في تلبية احتياجات عملائنا». وتضم المحطة عدداً من التقنيات المستدامة منها تنفيذ صهاريج وخطوط أنابيب وقود معتمدة مزدوجة الجدار من خلال نظام الاحتواء الثانوي للحماية ضد أي تلوث بيئي، وأتمتة نظام الوقود في المحطة بالكامل من خلال قياس أوتوماتيكي للصهاريج ونظام إلكتروني للكشف عن أي تسرب، فيما بُنيت المحطة وفقاً لمواصفات واشتراطات المباني الخضراء لبلدية دبي.