ياس تستقطب نصف مليون زائر خلال إجازة العيد

سيد الحجار (أبوظبي)
استقطبت جزيرة ياس، خلال أيام عيد الفطر المبارك، أكثر من 500 ألف زائر وسائح قدموا لزيارتها من مختلف أنحاء العالم، محققة بذلك رقماً قياسياً في أعداد الزوار في مثل هذا الوقت من العام، بحسب إحصائيات كشفت عنها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، والمرافق الترفيهية المتعددة بجزيرة ياس.
وشهدت فنادق الجزيرة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإشغال، بزيادة 11%، مقارنة مع فترة العيد في العام الماضي، مدفوعاً بالأنشطة والعروض الخاصة والباقات المميزة التي قدمتها معالم ياس الترفيهية، لاسيما مع توجه الزوار للاحتفال بفعاليات موسم الصيف بالجزيرة بنهاية شهر رمضان المبارك.
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وضمت الجزيرة على مدى 3 أيام، نخبة من الفعاليات والعروض، استمتع خلالها أكثر من 1700 زائر بأشهى المأكولات التي قدمتها مطاعم ومقاهي ياس مارينا المتنوعة ومشاهدة الألعاب النارية التي أضاءت سماء الجزيرة، كما شهد كل من ياس ووتروورلد أبوظبي وعالم فيراري أبوظبي ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد الزوار، حيث استمتع الزوار بالألعاب المائية وتجربة مفعمة بالتشويق في إفعوانيات على مدار الساعة تقام للمرة الأولى في دولة الإمارات.
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