سالم العسكري: رمضان زمان ألفة ومحبة

هناء الحمادي (الشارقة)
رغم قساوة الحياة في الزمن الماضي، وشح الإمكانيات، إلا أن اللحظات البسيطة المليئة بالحب والعطاء والتواصل، ما زالت تشد كبار السن إلى الزمن الجميل، حيث تلاشت خلسة من حياتنا لتبقى في الزمن الراحل وفي قلوب من عاشوا هذه الفترة، وهي ذكريات جمعت المحبة والإخوة والتسامح والخير.
المحبة والتواصل ما يميز رمضان في الزمن الماضي، فالحياة كانت مليئة بالخير والتواصل بين الأهل والجيران وعدم التبذير، حيث أطباق الأكلات البسيطة كانت أغلبها من الثريد واللقيمات والأرز والسمك والساقو، بالإضافة إلى اللبن والتمر اللذين يعتبران ركناً أساسياً في وجبة الإفطار، يتم تناولهما قبل الوجبة الرئيسة.
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وحول استقبال الشهر الفضيل قبل رؤية الهلال بأسبوع، أشار إلى استعداد نساء الفريج لهذا الشهر العظيم، من خلال دق الهريس (الحنطة والقمح) في إناء مصنوع من الخشب لتحضير مكونات أكلة الهريس التي كانت تعتبر بمثابة عادة تلازم شهر رمضان، وغيرها من الأكلات التي يكثر رواجها في هذا الشهر الكريم مثل الساقو واللقيمات والثريد.
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وأضاف: «بينما أبناء الفريج في الشهر الفضيل لم يكونوا أقل استمتاعاً برمضان زمان عن الآن، فكان رمضان بالنسبة لهم ما بين التدريب على صيام رمضان لوقت الظهر وتناول القليل من العيش (الأرز)، ثم الذهاب إلى المطوع لحفظ القرآن الكريم لمدة ساعة أو ساعتين، وقبل الفطور بساعة ونصف الساعة يشغل البعض من الأطفال أوقاتهم بالتوجه إلى سِيف البحر لممارسة الألعاب الشعبية السائدة آنذاك، أو لعب (التيله) بالنسبة للصبيان و(الصقلة)، وهي لعبة جماعية، تؤديها من اثنتين إلى أربع فتيات».