رأس الخيمة تفتتح أعلى منصة مشاهدة في جبل جيس أكتوبر المقبل

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن إنجاز أعلى منصة مشاهدة على جبل جيس بارتفاع 1300 متر خلال شهر أكتوبر المقبل والتي ستكون مخصصة لاستضافة الفعاليات المختلفة والتنزه، وتضم مسارات للمشي وركوب الدراجات الهوائية وتسلق الجبال.

وقال هيثم المطر الرئيس التنفيذي للهيئة في تصريحات أمس، إن جبل جيس منطقة سياحية مهمة ليس في إمارة رأس الخيمة فقط، بل على مستوى المنطقة لما يتمتع به من مناظر طبيعية خلابة تجمع بين الجبال الشاهقة والبحر والطقس المعتدل، حيث تنخفض درجات الحرارة على قمته التي ترتفع عن سطح بالبحر بحوالي 1934 متراً، بنحو 10 درجات مقارنة بباقي مناطق الدولة.

ولفت إلى أن إحدى الشركات تولت تصميم المنصة الجديدة، التي سيتم إنارتها باستخدام الطاقة الشمسية، فيما وقع الاختيار على إحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ أعمال التشييد، لافتاً إلى أن جميع الإنشاءات في هذه المنصة الجبلية تم بناؤها من مواد الجبل نفسه للحفاظ على الاستدامة وطبيعة الجبل الذي أصبح مقصداً سياحياً مهماً.

وتابع: هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إحدى الجهات الراعية لمبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أعلنت فيها أن عام 2017 هو السنة الدولية لتسخير السياحة المستدامة من أجل التنمية، ما يجعل من موضوع الاستدامة ركناً أساسياً من أركان قطاع السياحة الخاص بإمارة رأس الخيمة.

وقال: حرصت الهيئة على استخدام مواد طبيعية من مصادر محلية بالإضافة إلى توظيف الطاقة الشمسية لتوفير طريقة سهلة لإنارة الموقع، بشكل يضمن تماهي منصة مشاهدة جبل جيس مع طبيعة الواجهة الجبلية قدر الإمكان.

وتركز هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة جهودها في استثمار مجموعة من المنتجات الخاصة بسياحة الاستجمام والمغامرات، وذلك في إطار استراتيجية السياحة ضمن رؤية رأس الخيمة 2019، والتي تهدف إلى استقطاب مليون زائر بحلول نهاية العام المقبل للاستفادة من الموارد الطبيعية الفريدة للإمارة مع التركيز على جبل جيس والمناطق المجاورة.

وأشار إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على ممارسة عبور الممرات الصخرية كما يستقطب جبل جيس راكبي السيارات والدراجات ممن يرغبون باستكشاف الطريق الجديد الذي يصعد لقمة الجبل على ارتفاع 400 قدم فوق سطح البحر.