طاقة رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

رمضان شهر الخير والعبادات، شهر البركات، الشهر الفضيل المحفوف بالبركة والطاقة الكونية التي تمد الإنسان بالراحة والسكينة والطمأنينة. هذا ما أكدته الكاتبة الإماراتية شهد العبدولي، قائلة: «انتشر منذ القدم علم الطاقة، وحين نتحدث عن الطاقة نجدها هي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية موجودة حولنا في كل شيء، نستطيع أن نتحكم بها إذا عرفنا ماهيتها، أسرارها، علومها، ويمكن أن نستفيد منها في الوصول إلى الطرق التي تعيننا على استغلال رمضان بالطرق الصحيحة التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى».

وتضيف العبدولي: في رمضان فقط، هناك إشارات وعلامات، حيث تتضاعف الطاقة السنوية في ليلة القدر، وكما نعلم جميعاً إن ليلة القدر «ليلة خير من ألف شهر»، وهذا ما يبين لنا بأن الطاقة تتضاعف فيها لتصل إلى أوجها وقوتها، فهناك طاقة السكون التي تملأ كل الأجواء في رمضان، وأيضاً طاقة الحب التي تتمثل في تقوية العلاقات الاجتماعية وصلة الرحم، كل هذه الأمور مجتمعة ترفع طاقة الإنسان، وتجعله يعيش بحالة من الهدوء والطمأنينة والسعادة، والتي تمده بالصحة والعافية، وتجعل منه شخصاً أكثر عطاءً ومحبة.