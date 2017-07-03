«العربية للطيران» تدشن رحلاتها إلى صحار العمانية

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت شركة العربية للطيران أمس عن تعزيز خدماتها من خلال إضافة صحار إلى وجهاتها في سلطنة عُمان ضمن الشبكة الإقليمية للناقلة، اعتباراً من التاسع من يوليو، كما ستكون الوجهة الثالثة للناقلة الإماراتية في سلطنة عُمان.

وتعد هذه الوجهة الجديدة إضافة مهمة إلى عمليات العربية للطيران في السلطنة والتي تحلق حالياً إلى مسقط وصلالة.

وستعمل على تعزيز فرص السياحة والتعاون التجاري بين البلدين الخليجيين وتوفير خيارات سفر مباشرة ومريحة لسكان وزوار ولاية صحار.

وستتم إضافة وتشغيل رحلة صحار بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، أيام الأحد والإثنين، حيث تقلع رحلة الذهاب من مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 8:00 لتحط في مطار صحار الدولي في تمام الساعة 8:40 دقيقة بالتوقيت المحلي.