مسجد الكريستال الذي أمر ببنائه السلطان ميزان زين الدين عام 2006، وتم افتتاحه في 2008، يعد أجمل مساجد ماليزيا، وثاني أكبر مساجد آسيا بعد جامع الاستقلال في جاكرتا، ويتسع لـ15 ألف مصلٍ، ويقع في مدينة كوالا تيرينجانو شمال شرق العاصمة كوالالمبور، ومصنوع من الزجاج والكريستال «البلور الخالص» الذي يمنحه بريقا ولمعانا طوال اليوم. كما تنعكس أنواره متعددة الألوان في المساء على المياه لتجعله لوحة فنية وبصرية قلّ نظيرها، وينبسط المسجد على ساحل جزيرة «ون مان»، ويمكن الوصول إليه بالحافلة أو ركوب أحد القوارب للقيام بجولة حول النهر المحيط به.