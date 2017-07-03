«طيران الإمارات» تتوسع في الشرق الأقصى برحلة يومية إلى كمبوديا

فنوم بنه (أحمد مصطفى العملة)

بوصول الرحلة «ئي كيه 388» إلى مطار فنوم بنه بكمبوديا أمس الأول، تكون طيران الإمارات قد دشنت وجهتها الثالثة خلال العام الحالي، بعد رحلتيها الجديدتين إلى نيوآرك (عبر أثينا)، وزغرب اللتين أطلقتهما اعتبارا من مارس ويونيو الماضيين على التوالي.

وبذلك يصل حجم شبكة محطات طيران الإمارات إلى 156 محطة في 83 دولة، من بينها 16 محطة للشحن فقط في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا الوسطى.

كما يصل حجم أسطولها الجوي إلى 259 طائرة (إيرباص A380-800، وبوينج بطرازتها المختلفة). ويشمل هذا الأسطول 15 شركة شحن، بالإضافة إلى 216 طائرة تحت الطلب قيمتها 108 مليارات دولار.

وتعد العاصمة الكمبودية فنوم بنه أحدث وجهات طيران الإمارات وخطوة جديدة في إطار استراتيجيتها لربط أوروبا بالشرق الأقصى عبر دبي، وربط مدن آسيا المهمة ببعضها البعض.فالرحلة اليومية الجديدة التي بدأت مع مطلع الشهر، تنطلق يوميا الساعة 9:15 صباحا، وتصل إلى مطار يانجون عاصمة ماينمار في الساعة 5:25 مساءً، ثم تقلع من هناك باتجاه فنوم بنه في الساعة 6:55 مساءً لتصلها في الساعة 9:25 ليلاً.