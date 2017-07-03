«الاتحاد للطيران» دريملاينر تباشر رحلاتها إلى بكين

أبوظبي (الاتحاد)
حطّت طائرة الاتحاد للطيران الحديثة من طراز بوينج 787-9 دريملاينر في بكين أمس، بعد رحلتها الافتتاحية من العاصمة الإماراتية، أبوظبي.
وأقلعت رحلة الاتحاد للطيران رقم EY888 من أبوظبي في الساعة 09:30 مساء أمس الأول بالتوقيت المحلي، لتصل إلى بكين أمس في الساعة 08:50 صباحاً.
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وتضم طائرة دريملاينر 787-9 الجديدة، مقصورات درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية للاتحاد للطيران من الجيل التالي، وتحتوي على 299 مقعداً، 28 منها في درجة رجال الأعمال و271 في الدرجة السياحية، ما يمثّل زيادة بمعدّل 14% في الطاقة الاستيعابية.
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