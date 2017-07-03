«الاتحاد للطيران» دريملاينر تباشر رحلاتها إلى بكين

أبوظبي (الاتحاد)

حطّت طائرة الاتحاد للطيران الحديثة من طراز بوينج 787-9 دريملاينر في بكين أمس، بعد رحلتها الافتتاحية من العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

وأقلعت رحلة الاتحاد للطيران رقم EY888 من أبوظبي في الساعة 09:30 مساء أمس الأول بالتوقيت المحلي، لتصل إلى بكين أمس في الساعة 08:50 صباحاً.

واحتفالاً بتلك المناسبة المهمة، أقيمت مراسم قص الشريط في أبوظبي وحضرها عدد من كبار التنفيذيين في الاتحاد للطيران، وسفارة جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وتضم طائرة دريملاينر 787-9 الجديدة، مقصورات درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية للاتحاد للطيران من الجيل التالي، وتحتوي على 299 مقعداً، 28 منها في درجة رجال الأعمال و271 في الدرجة السياحية، ما يمثّل زيادة بمعدّل 14% في الطاقة الاستيعابية.