10 ملايين مسافر عبر مطار أبوظبي خلال 5 أشهر

أبوظبي (وام)

شهدت حركة المسافرين بمطار أبوظبي الدولي مرور ما يزيد على 10 ملايين مسافر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017 ليسجل نموا بنسبة 1.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016، فيما سجل شهر مايو الماضي انخفاضا طفيفا في الحركة بنسبة 2% مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.

وقال أحمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي إن سبب انخفاض سجل شهر مايو الماضي البسيط يرجع إلى واقع تشغيل شركات الطيران لرحلاتها الآن بشكل مباشر من وإلى أبوظبي بدون احتساب الركاب العابرين «الترانزيت مما يعني أن المطار لم يعد يسجل مرور أي مسافرين عابرين في إحصاءاته.

ولفت إلى أنه في مايو من العام الجاري لم يتم تسجيل أي من المسافرين العابرين مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي حيث سجل المطار 12 ألفا و559 مسافرا عابرا.

واعتبر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات أبوظبي أن النمو الإجمالي الذي حققه مطار أبوظبي في حركة المسافرين خلال 2017 مرضيا للغاية مع العلم أن شهر مايو يعد بشكل عام من أشهر السنة الأقل نموا في حركة المسافرين نظرا لوقوعه قبل إجازة الصيف.