بعثة تجارية إماراتية إلى الريفيرا الإيطالية وجنوب فرنسا

دبي (الاتحاد)

‬يترأس ‬معالي ‬المهندس ‬سلطان ‬بن ‬سعيد ‬المنصوري ‬وزير ‬الاقتصاد ‬البعثة ‬التجارية ‬التي ‬تزور ‬الريفيرا ‬الإيطالية ‬وجنوب ‬فرنسا ‬خلال ‬الفترة من ‬3 إلى 7 ‬يوليو ‬الجاري، ‬وتضم ‬عدداً ‬من ‬المسؤولين ‬وممثلي ‬مجتمع ‬الأعمال ‬بهدف ‬تعزيز ‬العلاقات ‬التجارية ‬والاقتصادية ‬بين ‬الإمارات ‬وفرنسا ‬وإيطاليا ‬واستكشاف ‬أسواق ‬جديدة أمام ‬الصادرات ‬الإماراتية ‬وتعزيز ‬الروابط ‬بين ‬مجتمع ‬الأعمال ‬في ‬البلدان ‬الثلاثة.

وتنظم هذه البعثة غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في الدولة حيث سيزور وفد الدولة المؤلف من 20 شخصاً مدن جنوى وموناكو ونيس، وسيعقد لقاءات واجتماعات مع المسؤولين الحكوميين في هذه المدن، وممثلي القطاع الخاص فيها.

يترأس البعثة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في الدولة حيث يضم وفد البعثة التجارية ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وحمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وجمال الحاي، نائب الرئيس في مطارات دبي، وعبدالله قاسم، رئيس مجلس إدارة «نتورك إنترناشونال». وسيكون جدول البعثة حافلاً‏‭ ‬بالاجتماعات ‬واللقاءات ‬حيث ‬سيحط ‬الوفد ‬الرحال ‬أولاً ‬في ‬مدينة ‬جنوى، ‬عاصمة ‬منطقة ‬ليجوريا ‬الإيطالية.