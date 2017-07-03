بعثة تجارية إماراتية إلى الريفيرا الإيطالية وجنوب فرنسا

دبي (الاتحاد)
يترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد البعثة التجارية التي تزور الريفيرا الإيطالية وجنوب فرنسا خلال الفترة من 3 إلى 7 يوليو الجاري، وتضم عدداً من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وفرنسا وإيطاليا واستكشاف أسواق جديدة أمام الصادرات الإماراتية وتعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدان الثلاثة.
وتنظم هذه البعثة غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في الدولة حيث سيزور وفد الدولة المؤلف من 20 شخصاً مدن جنوى وموناكو ونيس، وسيعقد لقاءات واجتماعات مع المسؤولين الحكوميين في هذه المدن، وممثلي القطاع الخاص فيها.
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