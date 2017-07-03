«إمارات مصر» تفتتح محطتين لخدمة وتموين السيارات

أحمد شعبان (القاهرة)

افتتح المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، والمهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، ومحمد جمعة الرئيس التنفيذي لشركة «إمارات مصر»، والمهندس خالد عبدالبديع رئيس مجلس إدارة شركة «إمارات مصر»، محطتين نموذجيتين، ضمن محطات خدمة وتموين السيارات التابعة لشركة «إمارات مصر» للمنتجات البترولية في مدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

وأكد الملا عمق العلاقات الثنائية والشراكة الناجحة بين مصر والإمارات، والتي تدعمها القيادة السياسية في البلدين، موجهاً بتوفير الدعم الكامل للاستثمارات الإماراتية في قطاع البترول والتي تعد شركة «إمارات مصر» التي تقدم خدمات وتموين السيارات والسفن والطائرات أحد النماذج المميزة لهذه الشراكة بما تقدمه من خدمات متكاملة تلبي رغبات المستهلكين.

وأوضح أن هناك فرصاً متميزة متاحة للاستثمار في مجال إقامة محطات خدمة وتموين جديدة خاصة مع المشروع القومي للطرق الذي تنفذه مصر بأطوال تصل على 5500 كيلومتر.

وأكد المهندس جمعة مبارك الجنيبي على العلاقات الوطيدة والمتميزة بين الإمارات ومصر، متطلعاً بان تقوم الشركة بافتتاح محطات جديدة في مختلف المحافظات مستخدمة أفضل الممارسات والتكنولوجيا لتقديم الخدمات المميزة لعملائها.

وثمن السفير ما تقوم به الحكومة المصرية من جهود ملموسة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، موجهاً الشكر لوزارة البترول والثروة المعدنية على دعمهم اللامحدود في إنجاح أعمال شركة «امارات مصر»، وبما حققته من نتائج طيبة في مسيرتها الحافلة بالإنجازات.

وقال محمد جمعة الرئيس التنفيذي لشركة «إمارات مصر»، إن التوجه المشترك بين الإمارات ومصر، والمتمثل في الاتفاق على تأسيس شركة مساهمة مصرية تقوم على تسويق المنتجات البترولية عبر شبكة متكاملة ونموذجية من محطات خدمة وتموين السيارات.