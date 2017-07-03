«اقتصادية تنفيذي أبوظبي» تطلع على تطورات الإنتاج الإعلامي في «twofour54»

أبوظبي (الاتحاد)

قام أعضاء لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بزيارة لمقر استديوهات هيئة المنطقة الإعلامية «‏twofour54»، ‬للاطلاع ‬على ‬إمكاناتها ‬الحديثة ‬والتطورات ‬التي ‬تحققت ‬في ‬صناعة ‬الإنتاج ‬الإعلامي ‬الآخذ ‬بالنمو ‬على ‬نحو ‬مطّرد ‬في ‬أبوظبي، بحسب بيان أمس.

واطلع أعضاء اللجنة على المشاريع الإنتاجية قيد التنفيذ حالياً في مرافق المنطقة الإعلامية التي تعدّ من أحدث وجهات الإنتاج الإعلامي بكل أحجامه، وأكثرها تطوراً وتجهيزاً.

واستمع أعضاء اللجنة إلى شرح من مسؤولي «المنطقة الإعلامية» عن الجهود التي تبذلها الهيئة ولجنة أبوظبي للأفلام لجذب الإنتاجات الإقليمية والعالمية إلى إمارة أبوظبي، ما يسهم في ازدهار قطاع الإعلام والترفيه من جهة، ويساعد في تحقيق رؤية أبوظبي للتنوع الاقتصادي‏‭ ‬من ‬جهة ‬ثانية، ‬فضلاً ‬عن ‬إبراز ‬مكانة ‬أبوظبي ‬كمركز ‬رائد ‬للإعلام ‬والترفيه ‬في ‬المنطقة.

ومنذ إطلاق برنامج الحوافز من لجنة أبوظبي للأفلام، تم تصوير أكثر من 50 إنتاجاً إعلامياً من أفلام ودراما وبرامج تلفزيونية في المنطقة الإعلامية. ومنذ بداية العام الحالي، تم تصوير 8 برامج تلفزيونية عربية، وفيلمين هنديين في أبوظبي. وقبل ذلك، استقطبت استوديوهات المنطقة الإعلامية أفلاماً عالمية، ولاسيما من هوليوود‏‭ ‬وبوليوود.

ويعود اختيار منتجي الدراما لأبوظبي كوجهة لتصوير أعمالهم لما تتميز به الإمارة من بنية تحتية متميزة ومناطق تصوير متنوعة من الصحراء الشاسعة إلى المناطق التراثية والمدن الحضرية والشواطئ الجميلة، إضافة إلى ميزة الاسترداد النقدي بنسبة 30% من تكلفة الإنتاج، والذي تقدمه لجنة أبوظبي للأفلام. وأكد أعضاء لجنة التنمية الاقتصادية أهمية تعزيز صناعة المحتوى الإعلامي، مع التركيز على الإبداع والابتكار في جميع مراحل العمل للارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة، والمضي في استقطاب المزيد من الأعمال السينمائية العالمية، ما يضع أبوظبي على خريطة هذه الصناعة، ويجعلها وجهة مفضلة لكبريات شركات الإنتاج العالمية.

وتفيد تحليلات شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» بأن كل درهم تم استثماره في إطار برنامج الحوافز للإنتاج الإعلامي منذ العام 2008، قد عاد بـ 3.1 درهم على الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي.