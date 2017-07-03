«اقتصادية تنفيذي أبوظبي» تطلع على تطورات الإنتاج الإعلامي في «twofour54»

أبوظبي (الاتحاد)
قام أعضاء لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بزيارة لمقر استديوهات هيئة المنطقة الإعلامية «twofour54»، للاطلاع على إمكاناتها الحديثة والتطورات التي تحققت في صناعة الإنتاج الإعلامي الآخذ بالنمو على نحو مطّرد في أبوظبي، بحسب بيان أمس.
واطلع أعضاء اللجنة على المشاريع الإنتاجية قيد التنفيذ حالياً في مرافق المنطقة الإعلامية التي تعدّ من أحدث وجهات الإنتاج الإعلامي بكل أحجامه، وأكثرها تطوراً وتجهيزاً.
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ومنذ إطلاق برنامج الحوافز من لجنة أبوظبي للأفلام، تم تصوير أكثر من 50 إنتاجاً إعلامياً من أفلام ودراما وبرامج تلفزيونية في المنطقة الإعلامية. ومنذ بداية العام الحالي، تم تصوير 8 برامج تلفزيونية عربية، وفيلمين هنديين في أبوظبي. وقبل ذلك، استقطبت استوديوهات المنطقة الإعلامية أفلاماً عالمية، ولاسيما من هوليوود وبوليوود.
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وتفيد تحليلات شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» بأن كل درهم تم استثماره في إطار برنامج الحوافز للإنتاج الإعلامي منذ العام 2008، قد عاد بـ 3.1 درهم على الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي.