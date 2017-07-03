  • الإثنين 09 شوال 1438هـ - 03 يوليو 2017م

بيتر بومجارتنر لـ «الاتحاد»:

رفــع حظــر استخـدام الإلكتـرونيات علـى رحـلات «الاتحاد للطيران» من أبوظبي للولايات المتحدة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 03 يوليو 2017

بسام عبد السميع (أبوظبي)

بدأ أمس، سريان قرار السلطات الأميركية برفع الحظر بالكامل عن الأجهزة الإلكترونية، لركاب شركة الاتحاد للطيران نتيجة للثقة التي حققها مركز السفر الخاص بالولايات المتحدة الأميركية في مطار أبوظبي والإجراءات الأمنية المتطورة، بحسب بيتر بومجارتنر، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران.

وقال بومجارتنر لـ«الاتحاد»: «ترحب الاتحاد للطيران بقرار إدارة الأمن القومي في الولايات المتحدة رفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات بين أبوظبي والولايات المتحدة.

ويأتي ذلك عقب مراجعة الإدارة المتعمقة وتحققها من الإجراءات الأمنية المتطورة المطبقة في مركز التخليص المسبق لإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة بمطار أبوظبي الدولي».

وتابع «مع بدء سريان القرار بأثر فوري، يسمح برفع القيود للمسافرين إلى الولايات المتحدة باصطحاب أجهزة الحواسب المحمولة، والأجهزة اللوحية، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرة، حيث تخضع لإجراءات الفحص والتفتيش المعززة».

وقال «ينفرد ضيوف الاتحاد للطيران المسافرين إلى الولايات المتحدة بتمكنهم من إتمام إجراءات الهجرة والجمارك الأميركية في مركز التخليص المسبق لإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية القائم في المبنى 3 بمطار أبوظبي الدولي، وهو المرفق الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتم التعامل مع الضيوف المسافرين إلى الولايات المتحدة باعتبارهم مسافرين محليين، ومن ثم لا يضطرون للانتظار في طوابير الهجرة والجمارك لإتمام الإجراءات مرة أخرى». ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 