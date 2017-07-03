محمد بن زايد يصدر قراراً باعتبار «جزيرة نوراي» من المناطق الاستثمارية

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، القرار رقم (37) لسنة 2017، بشأن المنطقة الاستثمارية السادسة عشرة بإمارة أبوظبي، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ونص القرار على أنه: «تعتبر جزيرة نوراي من المناطق الاستثمارية، وذلك طبقاً للحدود الموضحة بالخريطة المرفقة في الجريدة الرسمية، وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره (بتاريخ 15 مايو 2017)، وينشر في الجريدة الرسمية».

يذكر أن جزيرة نوراي تقع على مياه الخليج العربي شرق ساحل مدينة أبوظبي، وتبعد 10 دقائق بالمركب عن جزيرة السعديات. وتضمّ الجزيرة حالياً منتجع زايا نوراي، وهو منتجع فريد وخاص يحتوي على 32 فيلا فندقية وثلاثة منافذ للأطعمة والمشروبات، كما أنّ جميع المنافذ مفتوحة أمام النزلاء والزوار على حد سواء، إذ تتوافر خدمة نقل مجانية بالمركب من وإلى الجزيرة.

كما تضم الجزيرة 23 فيلا سكنية تطل على الواجهة المائية، وتحتوي كل فيلا شاطئية على بركة سباحة خاصة وفناء يتيح الوصول المباشر إلى الشاطئ، وتتألف الفلل من 4 إلى 6 غرف نوم.