معالي زايد .. «خوخة» الدراما الرمضانية

القاهرة (الاتحاد)

معالي زايد من الممثلات القلائل التي صنفت على أنها بمثابة فاكهة رمضانية، نظراً لتواجدها خلال الشهر الكريم من خلال عشرات المسلسلات الناجحة التي تنوعت بين الكوميدية والاجتماعية والتراجيدية والاستخباراتية والصعيدية، وجاءت بدايتها عام 1978م من خلال مسلسل «الليلة الموعودة» أمام محمود مرسي، وملك الجمل، وكريمة مختار، وصلاح السعدني، وإخراج نور الدمرداش، وفي العام التالي شاركت في «أبو فراس الحمداني» أمام فنانين عرب، ثم شاركت في «القضية 80» أمام فاروق الفيشاوي، وعبدالله فرغلي، وهو من تأليف محسن زايد، وإخراج يوسف مرزوق.

وقدمت مع المؤلف والمخرج نفسه «عيلة الدوغري» أمام يوسف شعبان، وعماد حمدي، وشفيق نور الدين، و«بين القصرين»، و«قصر الشوق» أمام محمود مرسي، وهدى سلطان، وصلاح السعدني، وقدمت دوراً متميزاً لفتاة تدعى «فاطمة» في «للزمن بقية» أمام أحمد مرعي، وأمين الهنيدي، ودور «فاطمة» ابن خالة وزوجة «جمعة الشوان» في المسلسل المأخوذ من ملف المخابرات المصرية «دموع في عيون وقحة» أمام عادل إمام، ومصطفى فهمي.

وشاركت بعده في مسلسلات مهمة، منها «الأبله» أمام محمود ياسين، ومحمد وفيق، و«من أجل ولدي» أمام هدى سلطان، وأحمد زكي، و«عطفة خوخة» أمام هدى سلطان، وحسين فهمي، و«لعبة الفنجري» أمام عبدالمنعم مدبولي، وأمينة رزق، وجسدت شخصية «شفيقة» في «حكاية شفيقة ومتولي» أمام عبدالله غيث، وسميحة أيوب، وأحمد ماهر، و«البحث عن زوج» أمام سيد زيان، وأمينة رزق، و«عظمة يا ست» أمام زوزو نبيل، وعبدالعزيز مخيون، وأحمد السقا، و«عدل الأيام» مع أحمد ماهر، وكمال أبورية.

وجسدت شخصية «عائشة» في «الدوغري 90» أمام يوسف شعبان، ومديحة حمدي، وقامت ببطولة نسائية في «الحاوي» أمام فاروق الفيشاوي، وتأليف محسن زايد، وإخراج يحيى العلمي، و«حلم الجنوبي» أمام صلاح السعدني، وتأليف محمد صفاء عامر، وإخراج جمال عبدالحميد، و«اعترافات مصدر مسؤول» أمام ليلى فوزي، ومحمود قابيل، و«منين أجيب ناس» أمام محمد وفيق، ومحمود الجندي، وقدمت عام 2002 أول مسلسل ست كوم عربي «ديدي ودوللي» مع هالة صدقي، وقدمت بعده «سيرة سعيد الزواني» مع صلاح السعدني، و«الدم والنار» مع فاروق الفيشاوي، و«حضرة المتهم أبي» مع نور الشريف، و«امرأة من الصعيد الجواني» مع رياض الخولي، و«ابن الأرندلي» مع يحيى الفخراني.