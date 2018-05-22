بليجريني يقود ويستهام في الموسم الجديد

لندن (د ب أ)

أعلن نادي ويستهام الإنجليزي تعيين مانويل بليجريني مديرا فنيا للفريق، ليحل المدرب التشيلي بذلك مكان ديفيد مويس.

ووقع بليجريني، المدرب السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، عقدا مع ويستهام لمدة ثلاثة أعوام.

وقال ديفيد سوليفان، الشريك في رئاسة نادي ويستهام، إن بليجريني «واحدا من مدربي كرة القدم الأكثر احتراما في العالم».

وأضاف سوليفان في بيان «كان مهما أن نعين مدربا يتمتع بدراية وخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مدرب لا يتفهم فقط الفرق واللاعبين الذين سنواجههم، وإنما يعرف ويستهام وطموحه».

وتابع «مانويل يشتهر بكرة القدم الهجومية ويستطيع إخراج أفضل ما لدى لاعبيه. واثقون من أنه سيجلب مواهب جديدة إلى النادي إلى جانب تطوير الفريق الحالي». وساعد مويس فريق ويستهام في البقاء بالدوري الإنجليزي، بعد أن تولى تدريب الفريق خلفا لسلافن بيليتش في نوفمبر، ولكن أسلوبه في اللعب لم يحظ بإعجاب وقبول جماهير الفريق.