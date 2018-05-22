دورتموند يعين فافر مديراً فنياً

برلين (د ب أ)

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني تعيين السويسري لوسيان فافر مديرا فنيا للفريق بعقد لمدة عامين، ينتهي في 2020. وينتقل فافر (60 عاما) لتدريب دورتموند قادما من فريق نيس الفرنسي، علما بأنه يتمتع بخبرة في الدوري الألماني (بوندسليجا) حيث سبق له تدريب هرتا برلين وبوروسيا مونشنجلادباخ.

وقال فافر في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت «تدريب بوروسيا دوتموند يشكل مهمة مثيرة، يسعدني توليها. أود التقدم بالشكر للمسؤولين على ثقتهم بي».

وأضاف «الآن سنعمل معا من أجل الفريق الجديد. بوروسيا دورتموند واحد من أبرز الفرق الأوروبية وأتطلع إلى العودة للبوندسليجا، المسابقة التي أعرفها جيدا وكنت أتابعها باستمرار، حتى خلال العامين اللذين قضيتهما في نيس».

وبدأ فافر مشواره التدريبي بفريق سيرفيت السويسري ثم تولى تدريب زيوريخ، قبل أن ينتقل للتدريب في البوندسليجا حيث تولى مسؤولية هرتا برلين في 2008 وبوروسيا مونشنجلادباخ في 2011.