كيف تمتص غضب الآخرين وتكسب مودتهم؟

قد نتسبب من دون قصد في إغضاب من حولنا.. أزواجنا أو زوجاتنا.. أصدقائنا..زملائنا في العمل..أو حتى غرباء عنا.

وإذا كنت ممن لا يسعدون بإغضاب الآخرين وتسعى دائماً لامتلاك علاقات طيبة مع الجميع، فعليك أن تتعلم بعض المهارات لامتصاص غضب الآخرين وتحويل سخطهم إلى مودة وحب.

وفي مقال له على (موقع لايف هاك)، وضع الكاتب لاري ألتون أربع خطوات لاحتواء غضب من أغضبتهم وإعادة المياه إلى مجاريها فيما بينكم:

1) تجنب رد الفعل الغاضب:

القاعدة رقم واحد هي تجنب الرد بالمثل، وبغض النظر عما يفعله الشخص الذي أغضبته فلا يمكنك الرد بالمثل لأن هذا سيجعله أكثر غضباً.