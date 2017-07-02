  • الإثنين 09 شوال 1438هـ - 03 يوليو 2017م

كيف تمتص غضب الآخرين وتكسب مودتهم؟
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 03 يوليو 2017

قد نتسبب من دون قصد في إغضاب من حولنا.. أزواجنا أو زوجاتنا.. أصدقائنا..زملائنا في العمل..أو حتى غرباء عنا.

وإذا كنت ممن لا يسعدون بإغضاب الآخرين وتسعى دائماً لامتلاك علاقات طيبة مع الجميع، فعليك أن تتعلم بعض المهارات لامتصاص غضب الآخرين وتحويل سخطهم إلى مودة وحب.

وفي مقال له على (موقع لايف هاك)، وضع الكاتب لاري ألتون أربع خطوات لاحتواء غضب من أغضبتهم وإعادة المياه إلى مجاريها فيما بينكم:

1) تجنب رد الفعل الغاضب:

القاعدة رقم واحد هي تجنب الرد بالمثل، وبغض النظر عما يفعله الشخص الذي أغضبته فلا يمكنك الرد بالمثل لأن هذا سيجعله أكثر غضباً.

وتأكد أن هذا لن ينتقص من احترامك أو من كرامتك، خاصة إذا كان ذلك من أجل الحفاظ على العلاقات مع أشخاص تحبهم. ... المزيد
     
 

المحترم يفرض احترامه

ليس المهم ان ترضي الآخرين المهم ان ترضي ربي ثم ذاتك و الآخرين مع نفسهم ( ارضاء الناس غاية لا تدرك فاترك ما لا يدرك إلى ما لا يترك).

محمد علي الحامد | 2017-07-03

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 