كين يحمل شارة قيادة إنجلترا في المونديال

لندن (رويترز)

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن المهاجم هاري كين سيحمل شارة قيادة إنجلترا في كأس العالم في روسيا، ليضع حدا للتكهنات بشأن من سيقود المنتخب الذي يدربه جاريث ساوثجيت. وجاء الإعلان عبر فيديو على حساب المنتخب الإنجليزي في تويتر، وقال ساوثجيت إن كين يتمتع بصفات «قيادية رائعة». وكان وين روني يحمل شارة قيادة المنتخب الإنجليزي بانتظام إلا أن الشارة حملها عدد من اللاعبين منذ أن فقد روني مكانه في المنتخب.

وكثيرا ما قلل ساوثجيت من أهمية الشارة مفضلا القيادة الجماعية داخل الفريق، إلا أن كين في النهاية سيكون القائد في المشاركة رقم 15 لإنجلترا في نهائيات كأس العالم. وسجل كين، الذي أحرز 30 هدفا مع توتنهام في الدوري هذا الموسم، 12 هدفا في 23 مباراة مع إنجلترا، وحمل الشارة لأول مرة خلال مباراة بتصفيات كأس العالم أمام اسكتلندا في 2017.

وقال ساوثجيت عن كين «بالنسبة لي العنصر الأساسي لمن سيحمل شارة القيادة هو التكيف مع كل ما نقوم به، طريقة التدريب وطريقة الإعداد، وهاري نموذج مثالي لذلك».