بيرو.. العودة بعد 36 عاماً

يعود منتخب بيرو الى نهائيات كأس العالم، بعد غياب طويل دام 36 عاماً عن آخر مشاركة له في المونديال، عندما شارك في كأس العالم التي استضافتها إسبانيا عام 82، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن هذا المنتخب المتواضع من بلوغ النهائيات، حتى نجح أخيراً في ضمان مركز مؤهل الى البطولة العالمية، المنتخب الذي شارك في أول نسخة عام 1930 بدعوة من جول ريميه، يسعى هذه المرة إلى إثبات ذاته بعد مستويات كبيرة قدمها هذا المنتخب في بطولتي كوبا أميركا الماضيتين، رغم أن مهمته لن تكون سهلة خلال وجوده في المجموعة الثالثة مع فرنسا وأستراليا والدنمارك، إلا أن المغامرة التي ينوي خوضها منتخب بيرو ستعطيه الثقة والقدرة على الظهور بشكل جيد، وإعادة أمجاد الماضي، عندما تأهل الى ربع نهائي بطولة 78 في الأرجنتين.

شارك منتخب بيرو في 4 بطولات سابقة بدءاً من أول نسخة في عام 1930، بالإضافة الى بطولات 1970 و1978 و1982، وكانت مشاركته الأفضل في مونديال 78 عندما تأهل إلى الدور الثاني أو ربع النهائي، والذي كان يقام بنظام المجموعة من 4 منتخبات، بواقع مجموعتين. وخاض منتخب بيرو 15 مباراة طوال تاريخ مشاركاته في المونديال، حقق الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 مباريات وتلقى 8 خسائر، سجل بيرو 19 هدفاً، واستقبلت شباكه 31 هدفاً، وتعتبر هذه المشاركة الخامسة لمنتخب بيرو.

لم يكن تأهل المنتخب يسيراً بعد احتلاله المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية، ليجمع 26 نقطة من 7 انتصارات، و5 تعادلات، و6 هزائم، ويتأهل بفارق الأهداف عن تشيلي صاحب المركز السادس ونفس عدد النقاط، ونجح منتخب بيرو من كسب نصف البطاقة المخصصة لمنتخبات أمريكا الجنوبية بعد تأهل البرازيل والأورجواي والأرجنتين وكولومبيا بشكل مباشر، وخاض مباراتي الملحق أمام بطل تصفيات أوقانيسيا المنتخب النيوزلندي، في مباراة الذهاب تعادل الفريقان دون أهداف، ولكن في مباراة الإياب نجح منتخب بيرو في الانتصار بهدفين دون مقابل، ليتأهل الى مونديال روسيا كممثل خامس عن قارة أمريكا الجنوبية.