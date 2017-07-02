28 مصاباً في إطلاق نار داخل ملهى ليلي في ولاية «أركنسو»



تاريخ النشر: الأحد 02 يوليو 2017 واشنطن (د ب أ) أسفر إطلاق نار داخل ملهى ليلي في ليتل روك بولاية أركنسو الأميركية عن إصابة 25 شخصا أمس، بعد ما كان يبدو أنه «نزاع في حفل»، حسبما ذكرت الشرطة. وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين خلال الفرار الجماعي من ملهي «باور لاونج» الواقع على بعد كيلومتر واحد من نهر أركنسو في وسط ليتل روك. وقالت دائرة الشرطة في ليتل روك عبر موقع تويتر: «في الوقت الراهن، من المتوقع أن ينجو جميع المصابين». وأوضحت الشرطة أنه من المرجح أن يكون هناك أكثر من مشتبه به واحد شارك في إطلاق النار، ولا يعتقد أن الحادث مرتبط بالإرهاب. ولم يتم احتجاز أي شخص مشتبه به. وذكرت الشرطة أن أحد المصابين كان يتلقى العلاج في مستشفى وهو في حالة حرجة. وذكر مكتب الرقابة على الكحول والأسلحة النارية والمتفجرات أن عناصر من الشرطة الاتحادية توجهوا إلى موقع الحادث لمساعدة الشرطة المحلية في التحقيق.