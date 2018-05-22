الحارثي: نتطلع لحسم ملف مدرب «السماوي» قريباً

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

أكد الدكتور سالم جريب الحارثي رئيس شركة بني ياس لكرة القدم، أن الشركة قامت بمراسلة العديد من أندية الدولة مبدية الرغبة في التعاقد مع لاعبين كانت قد رشحتهم اللجنة الفنية بناء على دراسات متأنية وشاملة، موضحاً أن المخاطبات شملت العديد من الأندية التي لا يمكن حصرها.

وقال الحارثي: «على سبيل المثال قمنا بمخاطبة كافة أندية أبوظبي باستثناء الظفرة وذلك من أجل التعاقد مع لاعبين يرى النادي أنهم سيحققون الإضافة الفنية المنشودة في حال نجح في استقطابهم، والحال ينسحب على عدد من الأندية الأخرى في الإمارات الشمالية».

وكشف الحارثي أن بني ياس كان لديه توجه واهتمام كبير في التعاقد مع لاعب الوحدة خالد باوزير، لكن الشركة غضت النظر عن الأمر، مشدداً على أن الفترة الحالية مفتوحة على العديد من الاحتمالات الخاصة بوجهة النادي التعاقدية التي لا يمكن الإفصاح عنها أو الاجتهاد فيها، ولا يمكن القول إنها حسمت إلا بالتعاقد الرسمي.

ولفت الحارثي إلى أن بني ياس يعمل بشكل متأنٍ في سبيل إعادة ترتيب أوراق فريقه الفنية، لافتاً إلى أن موضوع الجهاز الفني يمثل أولوية قصوى في الفترة الراهنة، وبعدما قطع النادي شوطاً جيداً في سبيل التعاقد مع مدير فني جديد قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يتم حسم ملف الأجانب خلال النصف الأول من الشهر يونيو المقبل، بحيث يكون الفريق قادراً على الذهاب إلى المعسكر الخارجي وهو على أتم الجاهزية.

الجدير ذكره أن شركة بني ياس لكرة القدم كانت قد أنجزت خلال الفترة الماضية صفقة التعاقد مع حارس المرمى فهد الظنحاني قادماً من نادي الوحدة.