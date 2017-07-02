اعتقال شاب دانماركي في إسبانيا بتهمة القتال مع «داعش»

مدريد (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أمس، اعتقال شاب دانماركي من أصول سورية في مدينة ملقا، بتهمة القتال في صفوف تنظيم «داعش» في سوريا. وأضافت الوزارة في بيان أنه «تم اعتقال الشاب البالغ من العمر 29 عاماً مساء الجمعة بتهمة القتال في صفوف داعش لمدة عامين على الأقل»، وأوضح البيان أن تحليل الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالشاب سيتيح لقوات الأمن الإسبانية تحديد نواياه في إسبانيا.

وبذلك يرتفع عدد المعتقلين في إسبانيا بتهمة العلاقات مع المنظمات الإرهابية أو الانتماء إليها أو نشر الفكر الإرهابي والمتطرف إلى إلى 224 شخصا منذ يناير 2015.