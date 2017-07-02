لندن: اعتقال 5 أشخاص يشتبه بتخطيطهم لهجمات إرهابية

لندن (وكالات)

اعتقلت الشرطة البريطانية 5 أشخاص يشتبه بتخطيطهم لهجمات إرهابية، وذلك خلال عمليات أمنية نفذتها جنوب لندن وفي مطار هيثرو بالعاصمة.

وقالت الشرطة في بيان صدر عنها أمس، إن عناصرها «اعتقلوا بوساطة قسم شرطة ويست ساسيكس جنوب لندن، 3 رجال، تتراوح أعمارهم بين 28 و31 عاما، وجرى احتجازهم، مساء الجمعة، بتهم التخطيط لشن هجمات إرهابية والتحريض عليها». وأشارت الشرطة إلى أن عملياتها الأمنية مستمرة في منطقة ويست ساسيكس، حيث لا يزال التفقد متواصلا في مبنى سكني شرق المنطقة و3 منازل شرق لندن. من جانبها، نقلت شبكة «BBC» عن مصادر في الشرطة أن قوات الأمن في مطار هيثرو اعتقلت شابين آخرين يبلغان من العمر 21 عاما بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية. وقالت المصادر إن «الشابين احتجزا في المطار، عقب وصول طائرتهما القادمة من تركيا، في العاشرة من صباح السبت»، موضحة أنهما «نقلا إلى بيرمنغهام للاستجواب».

وأشارت المصادر إلى أن «اعتقال الرجلين جاء بناء على معلومات استخباراتية».