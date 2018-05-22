العين تحتفي بصاحب «بيرق الناموس»

عمر الحلاوي (العين)

احتفلت أمس الأول مدينة العين بالفائز الأول بجائزة «بيرق الناموس» الذي وضع بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والحاصل عليه في نسخته الأولى على مستوى مجلس التعاون السفير صالح محمد بن نصرة العامري، وذلك برعاية الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي والذي استضاف الاحتفالية بمجلسه في اليحر، بحضور عدد كبير من أعيان وأهالي مدينة العين.

وعبر السفير صالح بن نصرة العامري عن فرحته وشكره لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتخصيص «البيرق» لمضمري هجن أصحاب السمو الشيوخ، وتشجيعه لإرث الآباء والأجداد والمحافظة على المورثات الحضارية والتقاليد العربية في منطقة الخليج العربي، ودعم القيادة الرشيدة للموروث الإماراتي والعربي وسباقات الهجن التي تعتبر المورث الشعبي الأول على مستوى الخليج، حيث تأتي فكرة «البيرق» لتسجل نجاحاً عظيماً يشجع الإماراتيين ويزيد حماس المنافسة بين ملاك الهجن.

ولفت إلى أن الحصول على «البيرق» تكريم لكل ملاك الهجن والمشاركين في السباقات سوى في الدولة أو خارج الدولة، حيث سيؤدي إلى إثراء سباقات الهجن، لافتاً إلى أنه وجد التهنئة من جميع المشاركين، ما يدل على أن سابقات الهدن تزرع المحبة في نفوس بين المتنافسين، مشيرا إلى أن هنالك احتفالاً كبيراً سيقام في نادي دبي لجميع ملاك الإبل والمواطني،ن مشجعين ومحبي سباقات الهجن يوم السبت المقبل.

ومن جانبه، قال الشيخ محمد بن ركاض العامري، إن فكرة «البيرق» تدل على تشجيع القيادة الرشيدة لسباق الهجن وزيادة الحماس بين المتنافسين من ملاك الهجن والمجتهدين في الفوز، لافتا إلى أن السفير صالح بن نصرة العامري ظل منذ فترة طويلة يهتم ويجتهد بالإبل وسباقاتها حتى حقق تلك الدرجة العالية والمستوى الرفيع وحصل على «البيرق» في نسخته الأولى.