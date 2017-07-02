سيؤول تحدد شروطها لبدء الحوار مع بيونج يانج

واشنطن، (وكالات)

اعتبر رئيس كوريا الجنوبية أن وعد جارته الشمالية بوقف استفزازاتها النووية أو الإفراج عن المعتقلين الأميركيين لديها قد يكون سبباً لبدء حوار معها، مؤكداً تمسكه بالمناورات مع واشنطن.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، في واشنطن، عقب اجتماعه مع نظيره الأميركي دونالد ترامب أمس الأول، إن «مسألة الشروط المطلوبة لبدء حوار مع كوريا الشمالية وما هي هذه الشروط وبأي ظروف؟ أعتقد أنه ينبغي علينا أن نستعرض كل حكمتنا من أجل العثور على إجابات لهذه الأسئلة». وأضاف، رداً على سؤال حول الشروط التي يراها مناسبة للبدء بحوار مع الجارة الشمالية «على سبيل المثال، يمكننا أن نبدأ الحوار مع كوريا الشمالية، عندما تعد بوقف استفزازاتها النووية والصاروخية، وكذلك وعلى سبيل المثال، فإن الحوار معها قد يكون ممكناً بعد إفراجها عن ثلاثة أميركيين محتجزين لديها». وأضاف جاي إن: «لا يمكننا أن نقول بالتأكيد ما ينبغي أن تكون تلك الشروط»، مشيراً إلى أن «الهدف النهائي هو القضاء على البرنامج النووي لكوريا الشمالية». من جهة ثانية، دعا رئيس كوريا الجنوبية إلى عدم الربط بين المناورات العسكرية المشتركة لبلاده مع الولايات المتحدة، وحل القضية النووية لكوريا الديمقراطية، مؤكداً أن «الاستفزازات النووية والبالستية لكوريا الشمالية، أنشطة غير مشروعة تنتهك قرارات الأمم المتحدة والقوانين والأنظمة الدولية، بينما التدريبات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة دفاعية في طبيعتها، وتجري منذ فترة طويلة». وقال إن بلاده متفقة تماماً مع الولايات المتحدة في أنه «لا يجوز وقف المناورات المشتركة بين البلدين كشرط أو تنازل مقابل قيام كوريا الشمالية بوقف تجاربها النووية».