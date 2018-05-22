أوتايجوي يكسب «بلجيكا» ويقفز 6 مراكز

دبي (الاتحاد)

اقترب الإسباني أدريان أوتايجوي من حجز مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية في شهر نوفمبر المقبل، بعد فوزه بثاني لقب له في الجولة الأوروبية التي تقام تحت عنوان «السباق إلى دبي»، بعدما حصد لقب بطولة بلجيكا المفتوحة.

وتفوق الإسباني الذي يقيم في دبي في البطولة ليكسب 195,830 نقطة ويرفع رصيده إلى 715,505 نقاط ليتقدم 6 خطوات في ترتيب «السباق إلى دبي»، بعدما قفز من المركز 20 إلى المركز 14 على لائحة ترتيب الموسم، علما أن أصحاب المراكز الـ 60 الأوائل ينالون بطاقات التأهل للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للجولف في نوفمبر المقبل.

وفاز الإسباني البالغ من العمر 25 عاما باللقب، بعد أن هزم الفرنسي بنيامين هربرت في الجولة النهائية بفارق ضربتين، ليدون اسمه في سجلات نادي رنكين الدولي للجولف في بلجيكا.

وفي الوقت نفسه، لم يفز الفرنسي هربرت حتى الآن في الجولة الأوروبية، لكنه اقترب أكثر من أي وقت مضى بحصوله على المركز الثاني في بلجيكا.

وكسب اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً على 130,550 نقطة ليرفع رصيده إلى 274,151 نقطة، ويتقدم من المركز 80 إلى المركز 44 في ترتيب «السباق إلى دبي».

وحصل الإسكتلندي ديفيد درايسدال على المركز الثالث، بعد تغلبه على الإنجليزي جايمس هيث في المباراة الفاصلة لتحديد المركز الثالث والرابع، ليحصد 62,600 نقطة تقدم بها من المركز 210 إلى المركز 116 في الترتيب بمجموع 97,740 نقطة هذا الموسم. وبقيت المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب على حالها، ويحتل الأمريكي باتريك ريد المركز الأول بـمجموع 2,216,000 نقطة، بينما يأتي شوبانكار شارما الهندي في المركز الثاني بمجموع 1,079,898 نقطة، وبالمركز الثالث الإنجليزي تومي فليتوود حامل لقب السباق إلى دبي بمجموع 1,023,670 نقطة. يذكر أن أفضل 60 لاعبا خلال الموسم ينالون بطاقات المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للجولف في نوفمبر المقبل، وتشكل المحطة الختامية للجولة التي تمر سنويا في محطاتها في دول حول العالم منها بطولتا أبوظبي أتش إس بي سي، وبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك.