«فريق أبوظبي» بطل أبطال بورتيماو

خالد السعدي (بورتيماو)

سجل فريق أبوظبي الإمارات لزوارق الفورمولا-1 إنجازاً مميزاً في الجولة الأولى لبطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 التي أقيمت في مدينة بورتيماو البرتغالية، بإحراز لقب الجولة ووصافتها عن طريق زورق «أبوظبي 6» بقيادة شون تورنتي وزورق «أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي، لتكون بداية دفاعه عن اللقب مثالية ليستحق بطل الأبطال.

تحقيق فريق أبوظبي للمراكز الأولى في البطولة جاء عن جدارة وبالإعداد الجيد المبكر، من خلال سلسلة من والتدريبات بدأها في ميلان الإيطالية وبمعسكر الفريق في وقت مبكر من الشهر، قبل الانتقال إلى بورتيماو، ليصل إلى تحقيق الأهداف التي كان يسعى إليها بأن يكون أول وثاني الجولة الأولى للبطولة والترتيب العام، قبل انتقالها إلى المحطة الثانية في لندن يومي 16 و17 يونيو المقبل.

وتصدر الفريق سباق السرعة، كما تصدر السباق الرئيس، لينال صدارة الفرق، وكسرت زوارق أبوظبي حاجز الـ 41 ثانية في منافسات سباق الزمن الأفضل، لتكون الزوارق الوحيدة التي تسجل زمناً أقل من 42 ثانية عن بقية الزوارق في منافسات الزمن، ولتكون الأسرع من ناحية كسر حاجز الثواني.

واحتكر الفريق المركزين الأول والثاني في السباق الرئيس، وهو إنجاز لم يتحقق في البطولة منذ أكثر من خمس سنوات، وليعيد بذلك مشهد قوة زورقين في نفس الفريق معاً بين بقية الفرق. واحتكر الفريق المركزين الأول والثاني في منافسات سباق أفضل زمن، وليكون هذا الإنجاز إضافة قوية لرغبة الفريق في الفوز في الموسم الحالي أيضاً بلقب السرعة، بالإضافة للقب العام ولقب الفرق. وفاز الفريق بلقب الجولة وسط مشاركة 19 زورقاً، وفي سباق صعب يضم متسابقين متميزين، منهم فيليب شيب الفرنسي وحامل لقب البطولة مرتين في السابق، والفنلندي سامي سيليو حامل اللقب أيضاً لمرة واحدة، والإيطالي فرانشكسو كانتاندو أقدم المشاركين في البطولة، بالإضافة إلى الإيطالي أليكس كاريلا حامل اللقب أيضاً ثلاث مرات. وسجل ثاني القمزي مشاركته الـ 128 في منافسات جولات الفورمولا-1، ويسعى القمزي إلى تعزيزه في بقية جولات الموسم.