«الهيئة» تطلق «شبابنا في رمضان»

دبي (وام)

أطلقت إدارة الأنشطة الشبابية والثقافية بالهيئة العامة للرياضة، الدورة الثالثة من فعاليات «شبابنا في رمضان» التي تضم عددا من المبادرات والأنشطة في مختلف المجالات الدينية والثقافية والرياضية والمجتمعية.

وقال إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة، إن هذه الفعاليات التي تنظم للسنة الثالثة على التوالي بالتزامن مع الشهر الفضيل تشحذ همم الشباب بمزيد من العطاء والعمل، وترسخ حب التطوع وفعل الخير في نفوسهم كجزء من ثقافة الإماراتيين، إلى جانب استثمار الأجواء الرمضانية بفعاليات ثقافية ورياضية مفيدة تجسد أهداف الهيئة ورؤيتها ببناء جيل واع ومثقف ومدرك لمسؤولياته المتعددة في بناء الوطن، وتحقيق رفعته وازدهاره.

من جانبه، أعرب خالد المدفع الأمين العام المساعد في الهيئة عن سعادته بانطلاق النسخة الثالثة من فعاليات «شبابنا في رمضان»، بعد أن شهدت نجاحا كبيرا خلال العامين المنصرمين.. مؤكدا أن ذلك يعود إلى تضافر جهود الشركاء كافة من مؤسسات حكومية وجهات خاصة ساهمت جميعها بشتى أنواع الدع،م إلى جانب الدور المهم لمراكز الشباب بإداراتها وكوادرها، والتي تشكل محور العطاء والتميز لهذه الفعاليات.

وفي السياق ذاته، قال أحمد البخيت رئيس قسم المراكز، إن المبادرة تضم عدداً من المبادرات المتنوعة طيلة شهر رمضان، ومنها الفعاليات والبطولات الرياضية والمسابقات الثقافية وحلقات تحفيظ القرآن والإفطار الجماعي والورش الفنية والمحاضرات والندوات الدينية والتثقيفية، بالإضافة إلى مشاركة منتسبي المراكز في المبادرات التطوعية والخيرية على مستوى الدولة.