اكتمال عقد ربع النهائي بمشاركة النجوم

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت مباريات الدور الأول لبطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية، مشاركة العديد من اللاعبين المميزين، منهم الفرنسي جريجوري دوفيرنس محترف اتحاد كلباء السابق إلى جانب نجم المنتخب الوطني السابق توفيق عبد الرزاق وعبد الله النوبي لاعب بني ياس وغيرهم من النجوم المعروفين، سواء من المواطنين أو الأجانب.

وتأهلت من دور المجموعات إلى الأدوار الإقصائية فرق أكاديمية الشهامة بقيادة ياسر مطر وفريق إسناد واللذين سيواجهان على التوالي في دور الثمانية كل من فريق جولد وكلاء اللاعبين وفريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي، واكتمل الدور ربع النهائي كذلك بتأهل فريقي الاتحاد الرياضي وزايد الخير والذين سيواجهان صقور بني ياس وشباب التنمية والمجتمع.

وتحظى مباريات البطولة بمتابعة جماهيرية كبيرة من قبل أبناء منطقة بني ياس الذي يقبلون يومياً على الخوض في مسابقات ثقافية نوعية، بعدما خصصت اللجنة المنظمة مبلغ 50 ألف درهم لتوزع على المشجعين الفائزين بهذه المسابقات.