العربي والمقاولون إلى نهائي «تارجت»

عماد النمر (الشارقة)

ضرب فريقا العربي الكويتي والمقاولون العرب موعدا مع المباراة النهائية لبطولة ريتش تارجت للمراحل السنية التي تقام بدعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي على ملاعب أكاديمية المجلس بالشارقة، وذلك بعد فوزهما في مباراتي نصف النهائي على دبي ونجوم الشارقة. ونجح العربي في تخطي عقبة فريق دبي بعد فوزه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول، ولم يجد المقاولون العرب صعوبة كبيرة في التغلب على فريق نجوم الشارقة، وفاز عليه برباعية دون رد.

وأعرب بدر أحمد مدير منتخبنا الوطني للناشئين ضيف شرف البطولة أن المستويات التي أظهرتها الفرق في البطولة تدل على وجود مواهب عالية المستوى في المراحل السنية تحتاج لمن يكتشفها، وقد تابعنا العديد من مباريات البطولة، وشاهدنا مستويات لافتة من لاعبين واعدين، وبالطبع فإن هذه البطولة فرصة لاكتشاف المواهب خاصة في هذا السن الصغير.

وأوضح أن مشاركة فريقي المقاولون العرب المصري والعربي الكويتي أضافا الكثير للبطولة، حيث إن الفريقين يتمتعان بمستوى عال أعطى المزيد من الإثارة للمباريات، وبالطبع فإن وصولهما للنهائي جاء عن جدارة واستحقاق.

ويحصل البطل على جائزة قدرها 20 ألف درهم، وينال الوصيف 15 ألف درهم، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على مبلغ 10 آلاف درهم، إلى جانب جوائز لأفضل لاعب في البطولة، والهداف وأفضل حارس.