«إس دي آي» يكسب حامل اللقب في «صالات الشارقة»



تاريخ النشر: الأربعاء 23 مايو 2018 عماد النمر (الشارقة) شهد اليوم الرابع من منافسات بطولة الشارقة الرياضية لكرة الصالات التي تقام بصالة نادي الشارقة الرياضي، نهائيات مبكرة جمعت فرق المجموعة الأولى والثانية، أسفرت عن فوز لاماجيكا على الفرسان 3 - 2، وحقق فريق إس دي آي مفاجأة بفوزه على حامل اللقب 4 - 2، وواصل البيان عروضه المتميزة وفاز على سبورت فور أوول بخماسية دون رد، وسحق فريق ليدر سبورت نظيره ليناسي بعشرة أهداف دون مقابل. وتقام اليوم أربع مباريات، تجمع بين الإمبراطور ولاماجيكا والفرسان وإس دي آي ضمن المجموعة الثانية، فيما يلتقي ليناسي مع البيان وسبورت فور أوول مع ليدر سبورت ضمن المجموعة الأولى.