7 يونيو «رماية الشوزن» لأصحاب الهمم

العين (وام)

تنظم مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة - ممثلة في نادي العين للمعاقين - منافسات البطولة الرمضانية الأولى لأصحاب الهمم في «رماية الشوزن» 7 يونيو المقبل على ميدان الرماية في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، برعاية ودعم البطل الأولمبي الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم. وأكد الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم أن «رماية الشوزن» لأصحاب الهمم ستكون من أولويات اهتمامه الشخصي لتلك الفئات.. معرباً عن سعادته لرعاية البطولة الرمضانية التي يتنافس فيها أصحاب الهمم منتسبو نادي العين للمعاقين التابع للمؤسسة.

وأشار إلى أن البطولة ستكون باكورة دعم يقدمه لفريق رماية الشوزن في النادي، والذي يتطلع لأن يكون على مستوى فني عال وأن يمثل الدولة بالمحافل الإقليمية والعالمية خير تمثيل ويتمكن من تحقيق الطموحات والوصل لمنصات التتويج ورفع راية الإمارات.

من ناحيته، أكد عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة أهمية تنظيم مثل هذه البطولات ودورها في الارتقاء بمهارات اللاعبين وتعريف المجتمع برياضات أصحاب الهمم لفرق الإمارات التي تسجل حضورا في المحافل الدولية والبطولات العالمية، وتحرز العديد من الميداليات الأولمبية والبطولات العالمية، لاسيما في الرماية بفضل دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا.

وأضاف: الحدث ليس مجرد بطولة رياضية لكنها رسالة تحمل أكثر من معنى وهدف في مقدمتها إتاحة الفرصة لأصحاب الهمم لإثبات الذات وممارسة الرياضة والانخراط بشكل طبيعي في كل الأنشطة والفعاليات الرياضية حيث تشكل الرياضة وسيلة فاعلة ومؤثرة لبناء المجتمعات وتقدم الأمم والشعوب بجانب المساهمة في زيادة التقارب والتلاحم بين أفراد المجتمع ودمج أصحاب الهمم في المجتمع.

وتوجه الحميدان بالشكر إلى الشيخ أحمد بن حشر على رعايته ومبادرته بدعم فريق رماية الشوزن في نادي العين للمعاقين.. مشيراً إلى أن تقدير المؤسسة لاهتمامه بأصحاب الهمم بشكل عام والرياضيين منهم، ولاسيما رماة الشوزن بشكل خاص.

من جهته، ثمن سيف هلال الحميري أحد لاعبي فريق رماية الشوزن في نادي العين للمعاقين رعاية الشيخ أحمد بن حشر ودعمه الكبير، وخاصة أنه بطل أولمبي يتمتع بخبرة فنية عالمية ومتميزة في رياضة الرماية.. معرباً عن فخره بما يقدمه للبطولة من دعم وتسهيلات فنية ومادية ومعنوية، الأمر الذي ترك أثراً إيجابياً في نفوس فريق أصحاب الهمم بالنادي.