15 هدفاً في 3 مباريات بكرة قدم السيدات

محمد سيد أحمد - علي الزعابي (أبوظبي)

شهدت الجولة الأولى من منافسات كرة القدم للسيدات أمس الأول، ضمن بطولة زايد الرمضانية الـ22 تسجيل 15 هدفاً في ثلاث مباريات، وتقام البطولة الرمضانية الكبرى، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وينظمها نادي ضباط القوات المسلحة، ويشارك فيها 89 فريقا تتنافس في 9 ألعاب فردية وجماعية.

وتستضيف الخيمة الرياضية مباريات كرة القدم للسيدات، وتم تأجيل المباراة الرابعة بسبب عدم حضور فريقي الإمارات «ب» والمدفعجية السوداني.

واستهل فريق رويال حامل لقب النسخة الماضية والأخيرة والذي يشارك في نسخة العام الحالي بفريقين، بعد تقسيمهما هما رويال «أ» ورويال «ب» البطولة بقوة ليؤكد عزمه على الحفاظ على اللقب، إذ نجح فريق رويال «ب» في تحقيق فوز عريض وبرباعية نظيفة على حساب فريق ريجونال سبورت ضمن مباريات المجموعة الأولى ليضع في رصيده أول ثلاث نقاط في دور المجموعات.

وفي المجموعة الثانية، تمكن فريق رويال «أ» من اكتساح فريق أدنوك بنتيجة كبيرة قوامها سبعة أهداف مقابل لا شيء، كما فاز منتخب الإمارات «أ» على فريق سما بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ليتصدر رويال «أ» المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب الإمارات «أ».