15 هدفاً في 3 مباريات بكرة قدم السيدات

محمد سيد أحمد - علي الزعابي (أبوظبي)
شهدت الجولة الأولى من منافسات كرة القدم للسيدات أمس الأول، ضمن بطولة زايد الرمضانية الـ22 تسجيل 15 هدفاً في ثلاث مباريات، وتقام البطولة الرمضانية الكبرى، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وينظمها نادي ضباط القوات المسلحة، ويشارك فيها 89 فريقا تتنافس في 9 ألعاب فردية وجماعية.
وتستضيف الخيمة الرياضية مباريات كرة القدم للسيدات، وتم تأجيل المباراة الرابعة بسبب عدم حضور فريقي الإمارات «ب» والمدفعجية السوداني.
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وفي المجموعة الثانية، تمكن فريق رويال «أ» من اكتساح فريق أدنوك بنتيجة كبيرة قوامها سبعة أهداف مقابل لا شيء، كما فاز منتخب الإمارات «أ» على فريق سما بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ليتصدر رويال «أ» المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب الإمارات «أ».
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