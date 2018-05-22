العراق توقع عقداً لتطوير حقل نفطي

بغداد (رويترز)

قالت وزارة النفط العراقية إنها ستوقع عقدا مع شركة جنهوا النفطية الصينية التي تديرها الدولة لتطوير حقل شرقي بغداد-الجزء الجنوبي. وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد «الوزارة ستقوم اليوم الأربعاء بالتوقيع النهائي على عقد الخدمة».

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد بأن «وزارة النفط تهدف من خلال هذا العقد إلى تطوير الحقل والوصول بالإنتاج إلى 40 ألف برميل خلال 5 سنوات، وأن الشركة الصينية ستقوم أيضا ببناء مدينة سكنية نفطية تضم وحدات سكنية ومرافق خدمية متكاملة».