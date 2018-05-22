غموض مصير صادرات الحديد الأوروبية إلى أميركا

بروكسل (د ب ا)

قالت مفوضة التجارة الأوروبية «سيسيليا مالمستروم» أمس إنه قبل نحو أسبوع من موعد انتهاء إعفاء الاتحاد الأوروبي من الرسوم التي قررت الولايات المتحدة فرضها على وارداتها من منتجات الصلب والألومنيوم في الأول من يونيو المقبل، لم ترسل واشنطن أي إشارة عما إذا كانت ستمنح الاتحاد إعفاء دائما من الرسوم.

ويملك الاتحاد الأوروبي فرصة حتى نهاية الشهر الحالي للحصول على إعفاء دائم من الرسوم الأميركية التي تبلغ 10% على واردات منتجات الصلب و25% على واردات منتجات الألومنيوم التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها في مارس الماضي.

وقالت «مالمستروم» إنه «لا يوجد أي وضوح حتى الآن والمهلة تنتهي في أول يونيو (المقبل).. لا أعتقد أنه سيكون هناك إعفاء ممتد، لذلك سيكون هناك قرارات ما وعلينا أن نكون مستعدين لمختلف السيناريوهات».

كان قادة الاتحاد الأوروبي قد قرروا في قمتهم الأخيرة في الأسبوع الماضي، عرض الدخول في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تحرير التجارة إذا تم إعفاء الاتحاد من الرسوم الأميركية من دون شروط.